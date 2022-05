Omicidio ad Alessandria nella notte | ucciso portiere d' albergo

Advertising

RadioGoldAl : Portiere ucciso all'Hotel Londra ad Alessandria - tabarro63 : RT @Radio1Rai: ??#Alessandria Omicidio nella notte. Ucciso il portiere di un hotel vicino alla stazione. Un passante ha dato l'allarme, dopo… - pasqualedicarl1 : RT @RaiNews: E' stato trovato riverso in una pozza di sangue davanti alla reception dell'Hotel Londra: si ipotizza una rapina finita male h… - nuova_venezia : Omicidio ad Alessandria, ucciso un portiere d'albergo - il_piccolo : Omicidio ad Alessandria, ucciso un portiere d'albergo -

Ultim'ora, 9 maggio 2022 -nella notte ad. Il portiere del Londra hotel, un quattro stelle nei pressi della stazione, è stato trovato morto in una pozza di sangue da un passante, che lo ha notato riverso a ...nella notte ad. Il portiere del Londra hotel, un quattro stelle nei pressi della stazione, è stato trovato morto in una pozza di sangue da un passante, che lo ha ...ALESSANDRIA – Drammatico lunedì ad Alessandria dove un uomo, il portiere dell’Hotel Londra, è stato trovato morto. Sul posto i Carabinieri di Alessandria per capire cosa sia avvenuto.(ANSA) - ALESSANDRIA, 09 MAG - Omicidio nella notte ad Alessandria. Il portiere del Londra hotel, un quattro stelle nei pressi della stazione, è stato trovato morto in una pozza di sangue da un ...