“Moglie, non devi morire”. Lino Banfi fa piangere tutti: la rivelazione sulla sua amata Lucia (Di lunedì 9 maggio 2022) Lino Banfi è di nuovo al cinema. Fa parte del cast del film “Vecchie canaglie” che è uscito il 5 maggio per la regia di Chiara Sani, al debutto dietro la macchina da presa. A 85 anni Lino Banfi non ha per nulla voglia di andare in pensione. La storia è quella di un centro anziani che sta per ricevere uno sfratto e il suo personaggio, Walter, aizza gli altri residenti alla resistenza per opporsi ai piani loschi della Contessa (Chiara Sani stessa), una ricca senza scrupoli pronta a tutto pur di liberarsi dei vecchietti. “Fatemi fare non tre ma ventuno film l’anno – ha detto a Vanity Fair -. Stando in attività rinasco o, come dico io, metto in atto la Banfi Rigeneration. Vivo un’esistenza strana, sai? Forse la studieranno nelle scuole, ma niente pensione, con le mani in mano non ci so stare. Prima ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022)è di nuovo al cinema. Fa parte del cast del film “Vecchie canaglie” che è uscito il 5 maggio per la regia di Chiara Sani, al debutto dietro la macchina da presa. A 85 anninon ha per nulla voglia di andare in pensione. La storia è quella di un centro anziani che sta per ricevere uno sfratto e il suo personaggio, Walter, aizza gli altri residenti alla resistenza per opporsi ai piani loschi della Contessa (Chiara Sani stessa), una ricca senza scrupoli pronta a tutto pur di liberarsi dei vecchietti. “Fatemi fare non tre ma ventuno film l’anno – ha detto a Vanity Fair -. Stando in attività rinasco o, come dico io, metto in atto laRigeneration. Vivo un’esistenza strana, sai? Forse la studieranno nelle scuole, ma niente pensione, con le mani in mano non ci so stare. Prima ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Di Maio: 'Non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo'. 'Ma servono per legittima dif… - PremiDavid : «Qui ci sono molte persone con le quali ho cominciato, tanti napoletani: ringrazio la troupe, gli attori, mia mogli… - DavidPuente : @mannocchia @BeppeGiulietti @Artventuno @ilario82 @StefaniaBattis4 @_Nico_Piro_ @AngiKappa @SkyTG24 @nelloscavo… - GiovannaMaurie3 : @Giusirubino1977 ?? stamattina ero in giro , in un negozio di abbigliamento il marito, molto contrariato, rimprovera… - Luana_m89 : @xxxxMichelaxxxx @LennyBusker3 40enni sfruttate h24 .. se non la mandano a cagare loro ??. Quella del Twit credo si… -