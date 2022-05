Milan, Maldini: “I ragazzi hanno dimostrato di essere una squadra matura” (Di lunedì 9 maggio 2022) Milan Maldini – Daniele Maldini, direttore dell’Area Tecnica del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Milan Tv, al termine della sfida contro il Verona. “Con l’entusiasmo che c’è intorno a noi è una cosa importante cercare di dare tranquillità. È stata una partita, a differenza di quella di Roma, iniziata molto bene, abbiamo dominato per i primi 20-25 minuti, eravamo riusciti anche ad andare in vantaggio ma sfortunatamente era un fuorigioco millimetrico. Poi prendi gol, se non sei pronto puoi anche andare in crisi. Quando mancano così poche partite e vedi il traguardo se la squadra non è abbastanza matura per reagire in maniera giusta puoi anche perdere le distanze, le misure e la testa. Quindi veramente complimenti ai ragazzi, è ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022)– Daniele, direttore dell’Area Tecnica del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni diTv, al termine della sfida contro il Verona. “Con l’entusiasmo che c’è intorno a noi è una cosa importante cercare di dare tranquillità. È stata una partita, a differenza di quella di Roma, iniziata molto bene, abbiamo dominato per i primi 20-25 minuti, eravamo riusciti anche ad andare in vantaggio ma sfortunatamente era un fuorigioco millimetrico. Poi prendi gol, se non sei pronto puoi anche andare in crisi. Quando mancano così poche partite e vedi il traguardo se lanon è abbastanzaper reagire in maniera giusta puoi anche perdere le distanze, le misure e la testa. Quindi veramente complimenti ai, è ...

GoalItalia : 'Era speciale, un esempio' ?? Paolo Maldini Capitano e bandiera del Milan per sempre ??? Franco Baresi compie 62 ann… - AntoVitiello : Miglioramenti per #Florenzi, oggi allenamento sul campo con la palla, personalizzato insieme a Daniel Maldini #Milan - AntoVitiello : #Pioli: 'Cuore caldo e testa fredda: c'è grande concentrazione. #Bennacer sta bene. I non convocati saranno #Kjaer,… - milan__luxury : RT @Redblack100x100: Come si illuminano gli occhi di Virgil quando parla della maglia di Paolo Maldini - RadioRossonera : #PaoloMaldini ai microfoni di #MilanTV ????? -