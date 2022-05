Mara Venier sbotta: "Sapete perché mi invidiano...?". E parte il "siluro": ecco con chi ce l'ha (Di lunedì 9 maggio 2022) Mara Venier non usa giri di parole: "Sono pronta per Ballando con le Stelle". La conduttrice di Domenica In, come riporta Nuovo Tv, di fatto avrebbe confessato, dopo aver ballato col marito di essere pronta per il "talent show". Una battuta che però lascia intendere quanto sia importante per "zia Mara" partecipare al programma condotto da Milly Carlucci. La Venier è una gradissima fan di Ballando con le Stelle e lo testimoniano i suoi commenti dopo le puntate del talent show: "Una squadra meravigliosa, una corazzata! 28 per cento di share, punte del 44. Quasi come Sanremo, anzi come Sanremo. Ho fatto le 2 stanotte per seguire fino alla fine", ha detto la Venier parlando di Ballando nel salotto di Domenica In. Ma la Venier vuole far ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022)non usa giri di parole: "Sono pronta per Ballando con le Stelle". La conduttrice di Domenica In, come riporta Nuovo Tv, di fatto avrebbe confessato, dopo aver ballato col marito di essere pronta per il "talent show". Una battuta che però lascia intendere quanto sia importante per "ziacipare al programma condotto da Milly Carlucci. Laè una gradissima fan di Ballando con le Stelle e lo testimoniano i suoi commenti dopo le puntate del talent show: "Una squadra meravigliosa, una corazzata! 28 per cento di share, punte del 44. Quasi come Sanremo, anzi come Sanremo. Ho fatto le 2 stanotte per seguire fino alla fine", ha detto laparlando di Ballando nel salotto di Domenica In. Ma lavuole far ...

