Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa sbotta sui social: 'Vigliacchi voi che lo aggredite' (Di lunedì 9 maggio 2022) La sera dell'8 maggio 2022, su Rai Uno è andato in onda 'Rinascere', un film dedicato alla storia dell'ex promessa del nuoto Manuel Bortuzzo: nonostante la drammaticità della sua storia, in tanti hanno preso ad attaccarlo, tant'è che in sua difesa è intervenuta Rita Dalla Chiesa. Rita Dalla Chiesa è intervenuta sui social per difendere Manuel Bortuzzi dagli attacchi comparsi sul web dopo la messa in onda del film 'Rinascere'. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

