Luciana Littizzetto a Che tempo che fa dell'8 maggio 2022 (video) (Di lunedì 9 maggio 2022) Ieri, 8 maggio 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo aver commentato l'ospitata di Rafael Nadal e aver mandato un saluto a Massimo Ranieri, caduto dal palco pochi giorni fa, ha chiesto a Fabio Fazio se la trovasse più alta, vista tutta la pioggia presa in questi ultimi giorni. Dopo aver parlato di Roberto Bolle in copertina su Oggi, come sempre a torso nudo, della lite tra Gianpiero Mughini e Vittorio Sgarbi e delle gaffe di Ilary Blasi all'Isola, ha riportato le parole di Bill Gates, che ha "previsto" una nuova variante per l'autunno, ancora più letale. Lucianina ha parlato anche degli ultimi tentativi di accordo per la fine della guerra tra Russia e Ucraina ...

