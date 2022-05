LIVE Sonego-Shapovalov 0-1 | ATP Roma 2022 in DIRETTA | il canadese tiene il servizio e fa suo il primo game

Advertising

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAIl programma della giornata 13.20 I giocatori sono sul campo per il sorteggio. A breve ... a breve inizierà quello frae Shapovalov. 13.10 ...Seconda giornata degli Internazionali d'Italia. In campo sulla Grand Stand Arena ora- Shapovalov, più tardi Zeppieri - Khachanov e Fognini, che in serata sul Centrale affronta Thiem. Flavio Cobolli esce di scena contro lo statunitense Jenson Brooksby. COBOLLI - BROOKSBY 3 - 6, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata 13.20 I giocatori sono sul campo per il sorteggio. A breve inizieranno il riscaldamento. 13.15 Il match fra Flavio Cobolli e Jenso ...The tennis world is coming off a great two weeks in Spain in the Mutua Madrid Open and now shifts over to Italy for the Rome Open. There are 13 singles and ...