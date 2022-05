LIVE Camila Giorgi-Tomljanovic, WTA Roma 2022 in DIRETTA: Fognini batte in due set Thiem! Tra poco l’azzurra (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.14 In palio c’è il secondo turno contro la vincitrice della sfida tra Sorana Cirstea e Ons Jabeur, in campo sul Centrale domani come quarto match non prima delle 19. 21.12 Terzo incrocio tra le due giocatrici con l’azzurra avanti 2-0: l’anno scorso ha trionfato agli ottavi di finale di Eastbourne per 7-5 6-3 e tre anni fa a Sydney al secondo turno con un doppio 6-3. 21.10 Shuai Zhang ha sconfitto Martina Trevisan nell’unica sfida di singolare femminile giocata sin qui sul campo principale: la cinese ha avuto la meglio per 6-4 6-2. 21.08 Ultimo match in programma sul Campo Centrale: inizialmente doveva cominciare non prima delle 20.30, ma i match sono stati piuttosto lunghi. Stan Wawrinka ha battuto Reilly Opelka nel primo match per 3-6 7-5 6-2 mentre Giulio Zeppieri ha perso contro Karen ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.14 In palio c’è il secondo turno contro la vincitrice della sfida tra Sorana Cirstea e Ons Jabeur, in campo sul Centrale domani come quarto match non prima delle 19. 21.12 Terzo incrocio tra le due giocatrici conavanti 2-0: l’anno scorso ha trionfato agli ottavi di finale di Eastbourne per 7-5 6-3 e tre anni fa a Sydney al secondo turno con un doppio 6-3. 21.10 Shuai Zhang ha sconfitto Martina Trevisan nell’unica sfida di singolare femminile giocata sin qui sul campo principale: la cinese ha avuto la meglio per 6-4 6-2. 21.08 Ultimo match in programma sul Campo Centrale: inizialmente doveva cominciare non prima delle 20.30, ma i match sono stati piuttosto lunghi. Stan Wawrinka ha battuto Reilly Opelka nel primo match per 3-6 7-5 6-2 mentre Giulio Zeppieri ha perso contro Karen ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Tomljanovic WTA Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurra deve sbloccarsi contro l’ex-fidanzata di Berrett… - palheiros_anaj : a camila perguntando se a glr do insta dela podia ver q ela tava em live KAJJSJSJWKSJSJAJSIS - familia_prelude : stavo per chiudere la live di Vogue per andare a dormire ma ho visto uno zoom si Camila sicché credo che resisterò ancora un po’ - 91Ioufairy : @carrotsocks mo vabbe non è perché camila ha fatto cenerentola devono fare la live action di tutta la disney - lovstinyoureyes : Come si chiama la ragazza? — Non ricordo il nome ma è l'ultima ragazza tra i suoi following, Camila forse -