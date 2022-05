Ladispoli, al via i lavori di sistemazione del passaggio pedonale sul ponte Navarra (Di lunedì 9 maggio 2022) Ladispoli – Iniziati questa mattina i lavori di sistemazione del passaggio pedonale sul ponte Navarra in via Palo Laziale. “Questi interventi – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – sono la risposta concreta alle segnalazioni che ci erano giunte da parte dei cittadini sullo stato del passaggio pedonale che ne rendeva difficile l’utilizzo soprattutto alle mamme con carrozzine e ai disabili. Questi lavori potranno portare dei disagi alla viabilità, soprattutto in concomitanza con l’ingresso e l’uscita delle scuole, invitiamo i cittadini ad avere pazienza ma si tratta di un’opera pubblica che non poteva più attendere”. “Come già annunciato dal sindaco Grando – ha commentato l’assessore ai lavori ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 9 maggio 2022)– Iniziati questa mattina ididelsulin via Palo Laziale. “Questi interventi – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – sono la risposta concreta alle segnalazioni che ci erano giunte da parte dei cittadini sullo stato delche ne rendeva difficile l’utilizzo soprattutto alle mamme con carrozzine e ai disabili. Questipotranno portare dei disagi alla viabilità, soprattutto in concomitanza con l’ingresso e l’uscita delle scuole, invitiamo i cittadini ad avere pazienza ma si tratta di un’opera pubblica che non poteva più attendere”. “Come già annunciato dal sindaco Grando – ha commentato l’assessore ai...

