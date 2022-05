La transizione non è solo uno slogan. Banche e finanza in campo (Di lunedì 9 maggio 2022) La transizione non è un pranzo di gala. Bensì investimenti, buona spesa, finanziamenti ben calibrati e al momento giusto. E, soprattutto, non può prescindere da un ruolo attivo della finanza e delle Banche, motrici di quel cambiamento che per l’Italia può rappresentare la fine della dipendenza energetica dalla Russia. Vale la pena tentare, di mettere a sistema la finanza e le sue leggi con le esigenze di un riassetto su larga scala, che parte dal gas e arriva al sole, al vento. Questo il lungo filo rosso del convegno pomeridiano, tenutosi presso la sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, La finanza sostenibile al servizio del Paese: situazione attuale e strategie future, al quale hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Camera, Roberto Fico, la presidente della Commissione d’inchiesta ... Leggi su formiche (Di lunedì 9 maggio 2022) Lanon è un pranzo di gala. Bensì investimenti, buona spesa, finanziamenti ben calibrati e al momento giusto. E, soprattutto, non può prescindere da un ruolo attivo dellae delle, motrici di quel cambiamento che per l’Italia può rappresentare la fine della dipendenza energetica dalla Russia. Vale la pena tentare, di mettere a sistema lae le sue leggi con le esigenze di un riassetto su larga scala, che parte dal gas e arriva al sole, al vento. Questo il lungo filo rosso del convegno pomeridiano, tenutosi presso la sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, Lasostenibile al servizio del Paese: situazione attuale e strategie future, al quale hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Camera, Roberto Fico, la presidente della Commissione d’inchiesta ...

Advertising

ignaziocorrao : Niente. Non ce la si fa. Il #Governo della “transizione” spinge su nuovi #rigassificatori e #inceneritori. Attraver… - ladyonorato : Tutto quello che stiamo passando da 2 anni non sarebbe stato possibile senza la transizione digitale. E il peggio d… - francesca_flati : Condivido in toto le parole di @GiuseppeConteIT su inceneritore a Roma e la scelta di non votare il decreto. Ci o… - karda70 : RT @RParlamentare: Entro fine secolo 2/3 dei #ghiacciai alpini scompariranno. La #transizione ecologica non può attendere. Ne abbiamo parla… - bettadigiulio : RT @RParlamentare: Entro fine secolo 2/3 dei #ghiacciai alpini scompariranno. La #transizione ecologica non può attendere. Ne abbiamo parla… -