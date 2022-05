La Nato getta la maschera. Per ora nessuno cerca la pace (Di lunedì 9 maggio 2022) La Nato, per bocca del suo segretario generale Jens Stoltenberg ha fatto sapere che «non accetterà mai né l'annessione illegale della Crimea, né il controllo russo sul Donbass e l'Est dell'Ucraina». Questa netta presa di posizione è arrivata subito dopo che il Presidente ucraino Zelensky aveva messo sul tavolo della trattativa il riconoscimento dell'annessione della Crimea: un notevole passo in avanti che aveva riacceso la speranza di una risoluzione diplomatica del conflitto che sta falciando l'Ucraina. Badate bene: le parole di Stoltenberg sono perfettamente legittime, se però si esce fuori dall'ipocrisia che caratterizza la posizione dei falchi. Si ammetta quindi che l'interesse a non trattare non è solo dalla parte dell'aggressore russo, ma anche da quella occidentale. Si dica che lo scopo finale non è tanto quello di mantenere intatta l'integrità territoriale ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) La, per bocca del suo segretario generale Jens Stoltenberg ha fatto sapere che «non accetterà mai né l'annessione illegale della Crimea, né il controllo russo sul Donbass e l'Est dell'Ucraina». Questa netta presa di posizione è arrivata subito dopo che il Presidente ucraino Zelensky aveva messo sul tavolo della trattativa il riconoscimento dell'annessione della Crimea: un notevole passo in avanti che aveva riacceso la speranza di una risoluzione diplomatica del conflitto che sta falciando l'Ucraina. Badate bene: le parole di Stoltenberg sono perfettamente legittime, se però si esce fuori dall'ipocrisia che caratterizza la posizione dei falchi. Si ammetta quindi che l'interesse a non trattare non è solo dalla parte dell'aggressore russo, ma anche da quella occidentale. Si dica che lo scopo finale non è tanto quello di mantenere intatta l'integrità territoriale ...

