Internazionali BNL d’Italia 2022: Trevisan eliminata al primo turno, passa Zhang in due set (Di lunedì 9 maggio 2022) Anche Martina Trevisan si arrende subito al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2022. L’azzurra, entrata come wild card al tabellone principale, viene eliminata dalla cinese Zhang in due set col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Un vero peccato per la toscana, che in alcuni momenti del primo come del secondo set aveva la grande chance di allungare nel punteggio. L’asiatica, però, ha fatto valere le quaranta posizioni di differenza nel ranking Wta e ha chiuso la pratica. Grandi rimpianti per l’azzurra a inizio primo game, visto che parte subito forte con un break e non sfrutta altre due palle break nel turno successivo in risposta. Nel successivo gioco, però, c’è il ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Anche Martinasi arrende subito aldegliBNL. L’azzurra, entrata come wild card al tabellone principale, vienedalla cinesein due set col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Un vero peccato per la toscana, che in alcuni momenti delcome del secondo set aveva la grande chance di allungare nel punteggio. L’asiatica, però, ha fatto valere le quaranta posizioni di differenza nel ranking Wta e ha chiuso la pratica. Grandi rimpianti per l’azzurra a iniziogame, visto che parte subito forte con un break e non sfrutta altre due palle break nelsuccessivo in risposta. Nel successivo gioco, però, c’è il ...

Advertising

Tennis_Ita : Internazionali BNL d'Italia, Shuai Zhang fa la voce grossa: Trevisan fuori all'esordio - AgiproNews : Tennis, Internazionali BNL d'Italia: in quota è sfida Djokovic-Nadal, Sinner sogna il successo a Roma - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Laslo Djere beat Borna Coric 6-2, 6-7, 6-2 - CataRazvan : RT @sportface2016: +++#IBI22, ufficiale: Carlos #Alcaraz salta gli Internazionali BNL d'Italia, non giocherà a Roma+++#Tennis - Kenmckinnon9 : WTA 1000 Internazionali BNL D'Italia Shuai Zhang wins in straight sets over Martina Trevisan 6-4 6-2 -