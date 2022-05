Il sito russo Lenta.ru: «Putin deve andarsene, è un dittatore sanguinario». Poi modificano tutto (Di lunedì 9 maggio 2022) A mezzanotte e un minuto, a poche ore dalla parata del 9 maggio a Mosca e dal discorso di Vladimir Putin, sul sito del media russo Lenta.ru compare un corposo articolo dal titolo «”La guerra rende più facile coprire i fallimenti dell’economia”. Putin deve andare. Ha scatenato una guerra insensata e sta portando la Russia nell’abisso» con un disclaimer chiaro ed evidente dove i giornalisti dichiarano che il materiale pubblicato non è stato concordato con la direzione, invitando dunque gli utenti a salvare il contenuto prima che venga cancellato. L’intero sito, inclusa l’homepage, ha mantenuto per diverse ore i messaggi contro Putin e l’invasione russa in Ucraina, per poi tornare alla “normalità” imposta per legge dal Governo. L’articolo di apertura ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) A mezzanotte e un minuto, a poche ore dalla parata del 9 maggio a Mosca e dal discorso di Vladimir, suldel media.ru compare un corposo articolo dal titolo «”La guerra rende più facile coprire i fallimenti dell’economia”.andare. Ha scatenato una guerra insensata e sta portando la Russia nell’abisso» con un disclaimer chiaro ed evidente dove i giornalisti dichiarano che il materiale pubblicato non è stato concordato con la direzione, invitando dunque gli utenti a salvare il contenuto prima che venga cancellato. L’intero, inclusa l’homepage, ha mantenuto per diverse ore i messaggi controe l’invasione russa in Ucraina, per poi tornare alla “normalità” imposta per legge dal Governo. L’articolo di apertura ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I È stata trovata morta Sofia, la 13enne scomparsa due giorni fa dopo il bombardamento dell'esercito russo… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il segretario generale della Nato Stoltenberg: 'I membri della Nato non accetteranno mai l'annessione il… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'ultimo appello del comandante da Azovstal: 'Non lasciateci morire'. Zelensky: 'Stiamo preparando la sec… - SiepiSiepi : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I È stata trovata morta Sofia, la 13enne scomparsa due giorni fa dopo il bombardamento dell'esercito russo su una… - ASanginiti70 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il G7 unito: 'Putin non deve vincere la guerra'. Casa Bianca: 'Impegno comune per lo stop al petrolio russo'.… -