I costi delle ristrutturazioni volano e Draghi incolpa il superbonus Ma accade in tutta Europa e dipende soprattutto dai prezzi dei materiali

(Di lunedì 9 maggio 2022) “Ho sospeso i lavori di ristrutturazione della mia casa durante il lockdown e ora che sono ricominciati l’impresa edile ci ha detto che ideisono triplicati“. Così si lamentava qualche mese fa un lettore inglese in una lettera inviata al quotidiano britannico Financial Times. “in ritardo di settimane eche esplodono”, titolava nei giorni scorsi Le Parisien. “Fare lavori in casa diventa più costoso e più lento a causa della mancanza die dei rincari”, si legge su Le Monde. “Alcuni progetti non possono più essere realizzati a causastrozzature neida costruzione e deielevati”, rimarca la tedesca Frankfurter Allgemeine. Consola poco, ma quanto meno non siamo soli: l’esplosione dei ...