Giro d’Italia 2022: azzurri per ora comparse. Nibali è sempre il faro, Sobrero positiva conferma (Di lunedì 9 maggio 2022) Con l’arrivo di ieri a Balatonfüred si è chiusa la breve parentesi ungherese del Giro d’Italia 2022. Tempo quindi di fare i primi piccolissimi bilanci, tenendo sempre conto che siamo appena all’inizio e la corsa non è ancora entrata nel vivo. Alla vigilia della grande partenza da Budapest c’era nell’aria il timore che questo Giro potesse essere molto duro per quanto riguarda i corridori azzurri. Poche speranze di classifica, velocisti un livello sotto i migliori della classe e chance risicate di essere davvero protagonisti. Le prime tre tappe hanno confermato questo cattivo presagio, anche se non sono mancate delle lievi note positive. Partiamo quindi da quest’ultime, da ciò che ci fa guardare alle prossime tappe con ottimismo. Non si può non iniziare con Vincenzo ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Con l’arrivo di ieri a Balatonfüred si è chiusa la breve parentesi ungherese del. Tempo quindi di fare i primi piccolissimi bilanci, tenendoconto che siamo appena all’inizio e la corsa non è ancora entrata nel vivo. Alla vigilia della grande partenza da Budapest c’era nell’aria il timore che questopotesse essere molto duro per quanto riguarda i corridori. Poche speranze di classifica, velocisti un livello sotto i migliori della classe e chance risicate di essere davvero protagonisti. Le prime tre tappe hannoto questo cattivo presagio, anche se non sono mancate delle lievi note positive. Partiamo quindi da quest’ultime, da ciò che ci fa guardare alle prossime tappe con ottimismo. Non si può non iniziare con Vincenzo ...

