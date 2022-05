E’ scoppiato il caso della festa scudetto a Milano: un concerto fa slittare tutto (Di lunedì 9 maggio 2022) Milan e Inter sono in lotta per la vittoria dello scudetto, la corsa al primo posto potrebbe decidersi già nella prossima giornata. La compagine di Stefano Pioli ha effettuato una scatto in classifica veramente importante, nell’ultima giornata è arrivato il blitz sul campo dell’Hellas Verona con il punteggio di 1-3 grazie alla doppietta di Tonali e al gol di Florenzi. Vittoria anche dell’Inter, in casa contro l’Empoli. Milano si prepara a scendere in piazza per la festa, da decidere solo i colori dei festeggiamenti: rossoneri o nerazzurri. La Lega aveva intenzione di anticipare le partite dell’ultima giornata, Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria, a sabato 21 maggio alle ore 15. Lo scoglio è stato il concertone organizzato da Radio Italia in piazza Duomo a Milano proprio nella giornata di sabato. Le gare ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Milan e Inter sono in lotta per la vittoria dello, la corsa al primo posto potrebbe decidersi già nella prossima giornata. La compagine di Stefano Pioli ha effettuato una scatto in classifica veramente importante, nell’ultima giornata è arrivato il blitz sul campo dell’Hellas Verona con il punteggio di 1-3 grazie alla doppietta di Tonali e al gol di Florenzi. Vittoria anche dell’Inter, in casa contro l’Empoli.si prepara a scendere in piazza per la, da decidere solo i colori dei festeggiamenti: rossoneri o nerazzurri. La Lega aveva intenzione di anticipare le partite dell’ultima giornata, Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria, a sabato 21 maggio alle ore 15. Lo scoglio è stato ilne organizzato da Radio Italia in piazza Duomo aproprio nella giornata di sabato. Le gare ...

