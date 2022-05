Dybala Inter, la Joya ha deciso di aspettare i nerazzurri (Di lunedì 9 maggio 2022) Paulo Dybala ha deciso di aspettare l’Inter: arriva la conferma dall’esperto di calciomercato riguardo il futuro dell’argentino Dybala Inter può essere la nuova telenovela del calciomercato. Prima l’affondo di Marotta, poi la volontà di andare all’estero e ora le idee chiare sul futuro. La Joya ha deciso, vuole aspettare i nerazzurri. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’argentino ha le idee chiare e la partita di Coppa Italia potrebbe essere un momento giusto per parlarne. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Paulohadil’: arriva la conferma dall’esperto di calciomercato riguardo il futuro dell’argentinopuò essere la nuova telenovela del calciomercato. Prima l’affondo di Marotta, poi la volontà di andare all’estero e ora le idee chiare sul futuro. Laha, vuole. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’argentino ha le idee chiare e la partita di Coppa Italia potrebbe essere un momento giusto per parlarne. L'articolo proviene da Calcio News 24.

