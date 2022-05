Coronavirus | 17 155 contagi e 84 morti | il tasso di positività cala al 13 | 6%

Leggi su open.online

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il bollettino del 9 maggio 2022 Dopo i 30.804 nuovi casi di ieri, stando ai dati del bollettino diffuso oggi, 9 maggio, dal Ministero della Salute e della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 17.155 nuovi casi di, mentre i decessi sono stati 84 (ieri 72). Il numero totale deiregistrati nel Paese da inizio emergenza sale a quota 16.816.419, mentre il numero totale di decessi per Covid si attesta a 164.573 vittime. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 1.103.755 persone, al minimo da dicembre 2021, e in diminuzione rispetto a ieri, quando erano 1.119.914. Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 9 maggio 2022 La situazione negli ospedali Guardando alla situazione ospedaliera, i pazienti ricoverati con sintomi in area non critica ...