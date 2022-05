Charlène di Monaco | il sorriso ritrovato con i figli Jacques e Gabriella

(Di lunedì 9 maggio 2022) Al suo secondo evento ufficiale da quando è tornata alla Rocca, la principessa è apparsa in ottima forma. I gossip, però, non si placano: esiste davvero un contratto milionario tra lei e Alberto II?

Advertising

fashiongenus : Charlène di Monaco è tornata: il primo impegno pubblico con il marito e i figli - infoitcultura : Charlene di Monaco, occhiali scuri e sguardi assenti: con Alberto è finita - infoitcultura : Charlene di Monaco sostituita nel cuore dei gemellini. La seconda 'mamma' è LEI, sempre presente - infoitcultura : “Charlene di Monaco ha chiesto al principe Alberto 12 milioni di euro per mostrarsi insieme” -

Il royal look del giorno.dirisplende nella Rocca con lo chemisierdiè tornata alla vita pubblica per la gioia dei monegaschi. Per il torneo di Saint Devote, Charlene ha indossato uno ...La principessa è una madrina elegante accanto al marito ...