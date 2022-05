Bonus trasporti pubblici 2022, come richiederlo e a chi spetta (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Bonus trasporti pubblici 2022, a chi spetta? E come richiederlo? Il decreto Aiuti propone un’altra misura a sostegno della cittadinanza: si tratta di un contributo da 60 euro per gli abbonamenti ai mezzi pubblici ed è destinato a studenti e lavoratori con un reddito inferiore ai 35mila euro ricorda Studio Cataldi. Per garantire la copertura della misura sarà istituito un fondo dedicato da 100 milioni di euro, inseriti appunto nella manovra di 14 miliardi del decreto aiuti dal Consiglio dei ministri. Bonus trasporti, chi ne ha diritto Potrà richiedere il Bonus chi, nel 2021, ha avuto un reddito personale lordo annuo di massimo 35mila euro. Servirà la certificazione unica per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) –, a chi? E? Il decreto Aiuti propone un’altra misura a sostegno della cittadinanza: si tratta di un contributo da 60 euro per gli abbonamenti ai mezzied è destinato a studenti e lavoratori con un reddito inferiore ai 35mila euro ricorda Studio Cataldi. Per garantire la copertura della misura sarà istituito un fondo dedicato da 100 milioni di euro, inseriti appunto nella manovra di 14 miliardi del decreto aiuti dal Consiglio dei ministri., chi ne ha diritto Potrà richiedere ilchi, nel 2021, ha avuto un reddito personale lordo annuo di massimo 35mila euro. Servirà la certificazione unica per ...

Advertising

LiberoReporter : Bonus trasporti pubblici 2022, come richiederlo e a chi spetta - Gaebaldi : Bonus trasporti pubblici 2022, come richiederlo e a chi spetta - lifestyleblogit : Bonus trasporti pubblici 2022, come richiederlo e a chi spetta - - italiaserait : Bonus trasporti pubblici 2022, come richiederlo e a chi spetta - fisco24_info : Bonus trasporti pubblici 2022, come richiederlo e a chi spetta: (Adnkronos) - Servirà per acquistare l'abbonamento… -