Beautiful anticipazioni: Thomas deve prendere una decisione, denuncerà Vinny? (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ arrivato il momento di scoprire se davvero Liam è il padre del bambino di Steffy? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 10 maggio 2022, anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap di Canale 5. Siete pronti per scoprire come andranno a finire le indagini di Thomas, che ha sentito puzza di bruciato dopo aver parlato con Vinny, comprendendo che il suo amico stesse nascondendo qualcosa? Come avrete capito, Vinny è convinto di aver fatto la cosa giusta per Thomas e non riesce neppure a capire come mai, il suo amico non sia contento di quello che è accaduto. Con la manomissione del test del dna, si sono innescati una serie di meccanismi che hanno portato Hope ad allontanarsi da Liam, e lui potrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ arrivato il momento di scoprire se davvero Liam è il padre del bambino di Steffy? Lo scopriamo con lediper la puntata di domani 10 maggio 2022,che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap di Canale 5. Siete pronti per scoprire come andranno a finire le indagini di, che ha sentito puzza di bruciato dopo aver parlato con, comprendendo che il suo amico stesse nascondendo qualcosa? Come avrete capito,è convinto di aver fatto la cosa giusta pere non riesce neppure a capire come mai, il suo amico non sia contento di quello che è accaduto. Con la manomissione del test del dna, si sono innescati una serie di meccanismi che hanno portato Hope ad allontanarsi da Liam, e lui potrebbe ...

Advertising

zazoomblog : Anticipazioni Brave and Beautiful 2 10 maggio 2022: episodio 27 - #Anticipazioni #Brave #Beautiful - PasqualeMarro : #beautiful anticipazioni da lunedì 9 a domenica 15 maggio 2022 - AnnaMancini81 : Brave and Beautiful anticipazioni puntate dal 9 al 13 maggio 2022 - zazoomblog : Anticipazioni Brave and Beautiful 2 10 maggio 2022: episodio 27 - #Anticipazioni #Brave #Beautiful… -