Beach Pro Tour | la coppia Nicolai-Cottafava seconda a Doha

Advertising

Domenico1oo777 : RT @ItaliaTeam_it: CHE TORNEO! ?? A Doha Paolo Nicolai e Samuele Cottafava secondi nella terza tappa “Challenge” del Beach Pro Tour 2022! ??… - fabrimoon : RT @Coninews: PAOLO E SAMUELE SUL PODIOOOOO! ?? Nel terzo appuntamento “Challenge” del Beach Pro Tour 2022 a Doha, in Qatar, seconda piazza… - Coninews : PAOLO E SAMUELE SUL PODIOOOOO! ?? Nel terzo appuntamento “Challenge” del Beach Pro Tour 2022 a Doha, in Qatar, seco… - ItaliaTeam_it : CHE TORNEO! ?? A Doha Paolo Nicolai e Samuele Cottafava secondi nella terza tappa “Challenge” del Beach Pro Tour 20… - RassegnaZampa : #BeachVolley Nicolai-Cottafava, prima finale nel Pro Tour -

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno chiuso con un ottimo secondo posto il terzo appuntamento 'Challenge' delTour 2022 divolley , andato in scena a Doha, in Qatar. Dopo aver battuto in semifinale la coppia olandese De Groot/Boermans per 2 - 1 (16 - 21, 21 - 9, 15 - 11), gli azzurri si sono ...Si ferma in finale contro i polacchi Michal Bryl e Bartosz Losiak l'avventura al Challenge del Qatar di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, la coppia nata la scorsa estate e che prosegue così il ...New Zealand pro surfer Levi Stewart’s hopes for representing New Zealand on the World Surfing Tour just took a big step forward with the announcement of sponsorship deal from LJ Hooker Waihi Beach.The AVP Pro Beach Volleyball Tour kicked off in Austin, bringing some of the best players to the Lone Star State.