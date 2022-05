Aldo Moro, omaggio Mattarella a via Caetani (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori in via Caetani nell’anniversario dell’uccisione dell’onorevole Aldo Moro – assassinato il 9 maggio 1978 – e contemporaneamente è stato deposto un cuscino di fiori dal consigliere per gli affari del Consiglio supremo di difesa, Francesco Saverio Garofani, sulla tomba dello statista a Torrita Tiberina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha deposto una corona di fiori in vianell’anniversario dell’uccisione dell’onorevole– assassinato il 9 maggio 1978 – e contemporaneamente è stato deposto un cuscino di fiori dal consigliere per gli affari del Consiglio supremo di difesa, Francesco Saverio Garofani, sulla tomba dello statista a Torrita Tiberina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

