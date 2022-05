Youth Avellino | Under17 poker alla Viterbese | Under16 e 15 eliminate dai playoff

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Esordio con vittoria per l’dell’Us1912 neinazionali. La squadra guidata da Alessandro Fabbro batte la(1-4) in esterna. Allo svantaggio iniziale siglato al 7? da Gallitelli, i biancoverdi hanno rimontato. Apre Fusco al 17? del primo tempo, doppietta personale per Lonardo 30’pt e 43’st e il rigore in pieno recupero siglato da Rusciano. Termina l’avventura per le formazioni Under15 e. I primi guidati dal tecnico Alfonso Pugliese, nonostante il pareggio pirotecnico (2-2) con la Pro Vercelli in casa salutano la competizione; medesimo discorso per i ragazzi di Roberto Filarmonico battuti 2-1 dal Sudtirol. L'articolo proviene da Anteprima24.it.