Verona Milan 1-2 LIVE | ancora Sandro TONALI!!!!!!!!!!!!!!!!

(Di domenica 8 maggio 2022) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone al Bentegodi. 4? Leao mette il turbo, punta Tameze che lo stende all’altezza del vertice dell’area di rigore ma per Doveri si gioca, solo corner per il. 8? Theo Hernandez (che sta agendo quasi da centrocampista centrale), prende palla in trequarti e prova il mancino, pallone fuori di non moltissimo. 10? Avvio di gara dai ritmi forsennati ma poca lucidità e precisione anche per via ...

Commenta per primo Franck Kessie ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo di. Ecco le sue dichiarazioni: 'Abbiamo dato tanto per tornare in gioco, ilha fatto il primo gol ma non siamo andati giù, abbiamo alzato la testa subito per fare il gol quindi il ...Voti e tabellino del primo tempo di, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie AE' ila sfiorare più volte la rete con Rade Krunic, per ben due volte, e Calabria. Ai rossoneri viene annullato un gol per ...Sport - Verona : Montipò; Gunter, Casale, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Milan : Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, ...50' GGGOOOLLLLL GGOOOOLLLL GOOOOOOLLL SANDROOOOOOOOOOOOO SANDRO TONALIIIII!! GOL DEL MILAAAAAANNNNN!!! LEAO PAZZESCO!! Rafa parte in contropiede, brucia tutti, mette in mezzo per Tonali che ...