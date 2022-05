Torino | Berisha come secondo portiere | la scelta su Savic

Advertising

marinabeccuti : Torino-Napoli, il confronto delle pagelle di Etrit Berisha - Torinogranatait : Torino-Napoli, il confronto delle pagelle di Etrit Berisha - sportli26181512 : Torino, Berisha sontuoso su Insigne. Praet spento. Pobega, che ingenuità: Torino, Berisha sontuoso su Insigne. Prae… - Luxgraph : Berisha si tiene il Toro: 'Il mio futuro è qui, voglio restare' - StatusSymbol2 : RT @gippu1: Prima di #Insigne contro Milinkovic-Savic e Berisha (Torino), l'ultimo a essersi fatto parare due rigori da due portieri divers… -

Le pagelle e highlights di- Napoli, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022: Fabian Ruiz è il migliore del match(3 - 4 - 2 - 1):7; Izzo 6 (25 st Djidji 5.5), Bremer 5.5, Rodriguez 6; Singo 5.5, Ricci 5.5 (20 st Ansaldi 6), Mandragora 6 (20 st Pobega 5), Vojvoda 6 (20 st Linetty 6); Praet 5.5, ...... il Napoli ha vinto agrazie al gol di Fabián Ruiz, ma il capitano ha sbagliato un rigore. L'... Pesa, immediatamente dopo, anche l'occasione fallita a tu per tu con, con Lozano ...Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola. "Una palla là in mezzo e il pomeriggio del Grande Torino prende la piega sbagliata: Fabian Ruiz brucia… Leggi ...Il Torino cambierà in porta; Vanja Milinkovic-Savic infatti sarà ceduto, questa è l'idea del club. Per quanto riguarda Etrit Berisha invece, resterà come secondo portiere. A riportarlo è Tuttosport.