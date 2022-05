Spezia-Atalanta, Bastoni ammonito per proteste: era diffidato, salterà l’Udinese (Di domenica 8 maggio 2022) Al Dall’Ara lo Spezia dovrà fare a meno di Simone Bastoni. Il difensore bianconero è stato ammonito al 40? del match contro l’Atalanta per proteste dopo un fallo generoso fischiato da Maresca a favore dei nerazzurri. L’esterno era diffidato, e per questo motivo salterà la prossima partita contro l’Udinese, in programma sabato 14 maggio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Al Dall’Ara lodovrà fare a meno di Simone. Il difensore bianconero è statoal 40? del match contro l’perdopo un fallo generoso fischiato da Maresca a favore dei nerazzurri. L’esterno era, e per questo motivola prossima partita contro, in programma sabato 14 maggio. SportFace.

