Running | Faniel vince la mezza maratona ‘Trieste Spring Run’

Leggi su sportface

(Di domenica 8 maggio 2022) Eyob, dopo la rinuncia alladi Boston per un guaio muscolare, trionfa nellasulle strade di Trieste. Primo posto per l’azzurro delle Fiamme Oro allacon il crono di 1h02’50”, in una gara nella quale non andava alla ricerca del tempo ma delle sensazioni post-infortunio. Alle sue spalle sono in tre a chiudere con lo stesso crono di 1h03’44”: l’ucraino Vitaliy Shafar, il marocchino Hicham Boufars (International Security) e il kenianont Kimutai. “Riparto da qui, sono in ripresa – le parole di– sono soddisfatto di questo risultato, su un percorso veloce e con un pubblico partecipe. Il vento mi ha condizionato ma mi dicono che oggi non si trattasse proprio di ‘bora’ quindi posso ritenermi fortunato. ...