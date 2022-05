Roma, va a riprendere l’auto e ci trova dentro un uomo a dormire: «Da qui non mi muovo» (Di domenica 8 maggio 2022) Intervento “inusuale” nelle ultime ore dei Carabinieri che sono dovuti intervenire per aiutare un cittadino…a liberare la propria auto. Sì perché al momento di andare a riprenderla si è accorto che un uomo, dopo aver infranto il deflettore posteriore, si era introdotto all’interno con l’intenzione di passarci la notte. E dato che a nulla sono valsi i suoi tentativi per farlo scendere il proprietario, esasperato, alla fine ha chiesto l’aiuto dei Carabinieri. I militari sono così riusciti a “liberare” la macchina restituendola al cittadino. l’autore del gesto invece, un cittadino marocchino di 28 anni, è stato segnalato all’autorità competente. Leggi anche: Roma: ladro inseguito dai passanti, aveva rubato da un’auto in sosta su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 maggio 2022) Intervento “inusuale” nelle ultime ore dei Carabinieri che sono dovuti intervenire per aiutare un cittadino…a liberare la propria auto. Sì perché al momento di andare a riprenderla si è accorto che un, dopo aver infranto il deflettore posteriore, si era introdotto all’interno con l’intenzione di passarci la notte. E dato che a nulla sono valsi i suoi tentativi per farlo scendere il proprietario, esasperato, alla fine ha chiesto l’aiuto dei Carabinieri. I militari sono così riusciti a “liberare” la macchina restituendola al cittadino.re del gesto invece, un cittadino marocchino di 28 anni, è stato segnalato alrità competente. Leggi anche:: ladro inseguito dai passanti, aveva rubato da un’auto in sosta su Il Corriere della Città.

