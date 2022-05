«Pregate e purificatevi o andrete all’inferno» | 3 bambini minacciati e torturati dal papà

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 8 maggio 2022) La religione era diventata la sua ossessione. Tanto che costringeva i suoi figli a riti e preghiere in continuazione, contro la loro volontà, “altrimenti sarebbero finiti”. L’uomo, un 40enne romano, è stato denunciato dall’ex moglie. Ora è indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei suoi tre figli, una femmina di 13 anni e due maschi di 8 e 5 anni. A raccontare la storia al Messaggero il legale della donna, l’avvocato Giuseppe Falvo. I, quando erano a casa del padre, si trovavano davanti a una parete dove capeggiava una scritta. “Se farete come dicoin Paradiso, oppure finirete”. Un avvertimento che suonava come una minaccia. E infatti ierano costretti a pregare sempre, a fare docce in continuazione per purificarsi, ma non solo. Leggi ...