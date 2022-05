Piedi: queste solette alleviano lo stress! (Di domenica 8 maggio 2022) Un recente studio ha dimostrato che grazie a queste solette è possibile alleviare lo stress. Come? Grazie ad un meccanismo al loro interno che stimola il solletico. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funzionano. Il solletico è un tipo di sensazione fisica che nella maggior parte dei casi è legata ad un momento di divertimento e di distensione dello stress. C’è chi lo ama e chi lo odia, ma stando a quanto dice un recente studio sarebbe in grado di farci rilassare completamente. solette anti stress: ecco come funzionanoUn team di ricercatori ha inventato una soletta per scarpe che ci aiuterebbe a ridurre lo stress proprio grazie a questo meccanismo di solletico. Si tratta di alcuni scienziati dell’Università di Auckland, in Nuova Zelanda, proprio loro hanno deciso di sfruttare i benefici del solletico ... Leggi su formatonews (Di domenica 8 maggio 2022) Un recente studio ha dimostrato che grazie aè possibile alleviare lo stress. Come? Grazie ad un meccanismo al loro interno che stimola il solletico. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funzionano. Il solletico è un tipo di sensazione fisica che nella maggior parte dei casi è legata ad un momento di divertimento e di distensione dello stress. C’è chi lo ama e chi lo odia, ma stando a quanto dice un recente studio sarebbe in grado di farci rilassare completamente.anti stress: ecco come funzionanoUn team di ricercatori ha inventato una soletta per scarpe che ci aiuterebbe a ridurre lo stress proprio grazie a questo meccanismo di solletico. Si tratta di alcuni scienziati dell’Università di Auckland, in Nuova Zelanda, proprio loro hanno deciso di sfruttare i benefici del solletico ...

