Napoli, Borrelli: "Emergenza scippi, anche minori derubati" (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – "Non possiamo consentire di consegnare la città ai criminali, ai vigliacchi che non esitano di terrorizzare i ragazzini. Vogliamo una Napoli in cui si possa vivere di normalmente, dove ci sono i turisti che ne apprezzano le bellezze senza essere derubati e i ragazzini che il sabato pomeriggio vanno al cinema senza rischiare di vedersi puntato un coltello alla gola". Lo sostiene, in una nota, Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, che riferisce di alcuni casi verificatisi a Napoli. "Stiamo tornando ai livelli di dieci anni fa – spiega Fabrizio de Lella, presidente del Comitato B&B di Napoli, secondo quanto si legge nella nota di Borrelli – in poche ore in pieno Centro Storico, dove si concentrano gran ...

