Luca Argentero | spiacevole episodio per l’attore | cosa gli è successo

(Di domenica 8 maggio 2022)per: la replica delè decisamente da applausi,gli è esattamente accaduto. Chesia la star del web, è praticamente indiscusso. Seguitissimo sui suoi canali social,torinese non perde mai occasione di poter interagire e comunicare col suo pubblico. L’ha fatto anche qualche ora fa, quando è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fanpage : Un tweet al veleno contro #LucaArgentero, che risponde con impeccabile ironia - infoitcultura : “Il giorno che lo picchieranno sarà troppo tardi”, la risposta epica di Luca Argentero - infoitcultura : Luca Argentero risponde a un hater sul suo profilo Twitter - infoitcultura : La risposta perfetta di Luca Argentero a chi gli augura di essere picchiato - infoitcultura : «Luca Argentero? Il giorno che lo picchieranno sarà troppo tardi». La risposta dell'attore è epica -

... ma è altresì vero che nulla esisterebbe senza Cristina' ha dichiarato inoltrea Italia Si , definendo poi la Marino 'una fonte inesauribile di luce'. Ha poi rivelato che il loro ...La figura che tende il filo della relazione tra Antonia e Michele è Massimo (), marito di Antonia e amante di Michele. I loro destini si intrecciano quando Massimo muore per un ...Spiacevole episodio per Luca Argentero: la replica dell’attore è decisamente da applausi, cosa gli è esattamente accaduto. Che Luca Argentero sia la star del web, è praticamente indiscusso.Scritto da Ginevra il. L’attore di Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero, ha cinguettato nuovamente su Twitter per difendersi dall’ennesimo attacco degli haters. Luca Argentero sta però affinando le te ...