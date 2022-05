LIVE Arnaldi-Cilic, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il 21enne n.277 del mondo cerca il colpaccio (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PASSARO-GARIN AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA A Roma 16.03 Arnaldi (n.277 del ranking) arriva a questa partita dopo la conquista del pass diretto per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia ottenuta nelle pre-qualificazioni grazie alla vittoria contro Francesco Forti. 16.00 Sulla carta il croato partirà ovviamente con i favori del pronostico, ma attenzione a non sottovalutare l’azzurro, che potrebbe esaltarsi sulla terra rossa italiana. 15.57 Terminato il match tra Passaro e Garin, è arrivato dunque il momento di Matteo Arnaldi contro Marin Cilic. 15.55 ?i è conclusa con la sconfitta di Francesco Passaro il secondo match odierno in programma sul Centrale. L’azzurro numero 366 al ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PASSARO-GARIN AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA A16.03(n.277 del ranking) arriva a questa partita dopo la conquista del pass diretto per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia ottenuta nelle pre-qualificazioni grazie alla vittoria contro Francesco Forti. 16.00 Sulla carta il croato partirà ovviamente con i favori del pronostico, ma attenzione a non sottovalutare l’azzurro, che potrebbe esaltarsi sulla terra rossa italiana. 15.57 Terminato il match tra Passaro e Garin, è arrivato dunque il momento di Matteocontro Marin. 15.55 ?i è conclusa con la sconfitta di Francesco Passaro il secondo match odierno in programma sul Centrale. L’azzurro numero 366 al ...

