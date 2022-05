“L’arbitro è scappato | aveva la coscienza sporca” | Mihajlovic è una furia

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 8 maggio 2022) Il Bologna è stato sconfitto dal Venezia, la partita della 36esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 4-3. L’allenatore Sinisaè tornato in panchina dopo un mese e mezzo di cure, il tecnico non ha gradito alcune decisioni arbitrali. “Se fischi un penalty così, ne devi dare 20 a partita. Non mi convince.sin lìfatto bene, non fischiando i mezzi falli, lasciando correre. Un rigore così non riesco a capirlo. Medel tocca la palla, forse poi sfiora il piede ma lui cade dopo un metro e mezzo”, ha detto a DAZN. Poi svela i dettagli: “se il Var ti chiama vuol dire che c’è qualcosa che non va. E invece Marinelli lo ha confermato. E a fine gara ènegli spogliatoi, si vede chela. Abbiamo ...