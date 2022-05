Il Paradiso delle Signore, Marco preso in contropiede: arrivo a sorpresa a Milano (Di domenica 8 maggio 2022) Il personaggio di Marco di Sant’Erasmo si prepara a fare il suo ritorno nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore Il personaggio di Marco di Sant’Erasmo (screenshot RaiPlay)Un grande protagonista della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si è rivelato essere anche la new entry Marco di Sant’Erasmo. Il nipote della contessa Adelaide ha fatto il suo arrivo a Milano ed ha dato una scossa alla vita di alcuni dei personaggi più amati. Secondo alcune indiscrezioni, il suo ritorno è previsto anche nella settima stagione con un possibile colpo di scena dietro l’angolo. Il suo personaggio non solo rischia di dover fare i conti con i risvolti della sua ultima mossa in campo sentimentale, ma ... Leggi su direttanews (Di domenica 8 maggio 2022) Il personaggio didi Sant’Erasmo si prepara a fare il suo ritorno nella settima stagione de IlIl personaggio didi Sant’Erasmo (screenshot RaiPlay)Un grande protagonista della sesta stagione de Ilsi è rivelato essere anche la new entrydi Sant’Erasmo. Il nipote della contessa Adelaide ha fatto il suoed ha dato una scossa alla vita di alcuni dei personaggi più amati. Secondo alcune indiscrezioni, il suo ritorno è previsto anche nella settima stagione con un possibile colpo di scena dietro l’angolo. Il suo personaggio non solo rischia di dover fare i conti con i risvolti della sua ultima mossa in campo sentimentale, ma ...

