Gli alpini conquistano Rimini e c'è chi fa il bagno col cappello (Di domenica 8 maggio 2022) Un fiume di penne nere hanno invaso il lungomare di Rimini per la 93ª adunata nazionale. Moltissimi gli alpini bergamaschi arrivati sulla riviera romagnola per partecipare a questa adunata post Covid. Alle 9 di domenica mattina 8 maggio è iniziata la sfilata, il momento più atteso della 93ª Adunata. In testa la Fanfara della Taurinense, seguita dalle 19 bandiere dei reggimenti alpini. Un lungo maxi corteo, con circa 90 mila penne nere a sfilare, percorrendo in direzione nord il Lungomare Di Vittorio e Viale Regina Elena, in file di nove, sino alla zona di scioglimento del corteo, all'altezza di piazza Marvelli. All'altezza del bagno 72 il passaggio davanti alla Tribuna d'onore, rendendo omaggio alle autorità presenti – il Ministro della Difesa Guerini, il Ministro dell'innovazione tecnologica Colao (entrambi ...

