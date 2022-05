Gli 007 svelano perché le forze russe non avanzano (Di domenica 8 maggio 2022) L'intelligence militare britannica svela le difficoltà dei russi: "Perdite elevate tra gli ufficiali russi. forze lente a rispondere alle battute d'arresto e incapaci di modificare l'approccio sul campo di battaglia" Leggi su ilgiornale (Di domenica 8 maggio 2022) L'intelligence militare britannica svela le difficoltà dei russi: "Perdite elevate tra gli ufficiali russi.lente a rispondere alle battute d'arresto e incapaci di modificare l'approccio sul campo di battaglia"

Advertising

JohSogos : RT @ilgiornale: Nell’acciaieria di Mariupol restano soltanto soldati ma in città ci sono ancora 100mila persone. Attesa per il 9 maggio. Se… - ilgiornale : Nell’acciaieria di Mariupol restano soltanto soldati ma in città ci sono ancora 100mila persone. Attesa per il 9 ma… - giannelio : Firmato il decreto di congelamento della Scheherazade, lo yacht di Putin #Scheherazade #russiaukrainewar #putin… - Antonio98854326 : Gli aiuti a Kiev: armi dollari e 007 . - LucianoNicolaC3 : @mariamacina Vogliamo parlare dei babbi, di Consip, degli affari all'estero, degli 007 dei servizi segreti, delle a… -