F1 GP Miami 2022 | Perez | “Non sono riuscito a trovare il giusto equilibrio”

"Il mio primo giro nel Q3 è stato piuttosto brutto, avevo le gomme non in temperatura e ho realizzato un pessimo T1. Nel tratto più guidato del T2 ho lasciato tempo prezioso che mi è costato parecchio. Non riuscivo proprio a trovare il giusto equilibrio. Un mezzo decimo in meno mi avrebbe portato in prima fila". Lo ha detto il pilota della Red Bull, Sergio Perez, a Lado dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1.

