F1, Christian Horner: “Sarà una gara affascinante, abbiamo una macchina completamente diversa dalla Ferrari” (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo il weekend trionfale di Imola, la Red Bull deve registrare una brutta sconfitta nel sabato di Miami con Max Verstappen e Sergio Perez che si sono dovuti accontentare del terzo e quarto posto in qualifica alle spalle delle Ferrari di Charles Leclerc (in pole position) e Carlos Sainz. “E’ stato spiacevole. La Ferrari oggi ha fatto un ottimo lavoro, ma quando la lotta è così equilibrata i distacchi sono minimi. Dopo il primo run in Q3 la situazione sembrava positiva, ma sfortunatamente Max ha commesso un piccolo errore in curva 4 ed il suo giro è finito lì“, esordisce Christian Horner ai microfoni di Sky Sports Uk. Il team principal della Red Bull ritiene comunque positiva la prestazione dell’olandese dopo i problemi di affidabilità di ieri: “È stato comunque un buon recupero da parte sua, era in svantaggio nel ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo il weekend trionfale di Imola, la Red Bull deve registrare una brutta sconfitta nel sabato di Miami con Max Verstappen e Sergio Perez che si sono dovuti accontentare del terzo e quarto posto in qualifica alle spalle delledi Charles Leclerc (in pole position) e Carlos Sainz. “E’ stato spiacevole. Laoggi ha fatto un ottimo lavoro, ma quando la lotta è così equilibrata i distacchi sono minimi. Dopo il primo run in Q3 la situazione sembrava positiva, ma sfortunatamente Max ha commesso un piccolo errore in curva 4 ed il suo giro è finito lì“, esordisceai microfoni di Sky Sports Uk. Il team principal della Red Bull ritiene comunque positiva la prestazione dell’olandese dopo i problemi di affidabilità di ieri: “È stato comunque un buon recupero da parte sua, era in svantaggio nel ...

