Cane: mangia qualsiasi cosa per strada? Prova così (Di domenica 8 maggio 2022) Quando si porta a spasso il proprio Cane accade che lui mangi qualsiasi cosa che trova in strada. Ecco come fare per evitare che si verifichi questo. Cane(pixabay.com) È bello portare a spasso il proprio Cane, un momento di relax e socializzazione per l'animale ma spesso accade che lui mangi tutto quello che trova, questo è sbagliato perché può essere pericoloso. Si chiama pica, ed è un termine con cui si indica la tendenza anomala dell'animale d'ingerire cose non commestibili che siano esse carta, sabbia, sassolini e deiezioni. Ciò che si trova in strada è spesso pericoloso e ingerirlo da parte del Cane può essere davvero dannoso. Bisogna insegnare al proprio Cane come evitare di compiere questi gesti pericolosi, ...

ste_pax : @Mariopeghis Stessa razza. Cane non mangia cane - tiellone75 : @manuia66 Ti dico solo che vivo con tre donne di cui due adolescenti. ??Anche il cane è femmina, ma lei la cioccolata non se la mangia ?? - roberto18113019 : @Michele_Anzaldi Perché i giornalisti sono una casta, cane non mangia cane - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Il cane Ben mangia 16 palline da golf, i veterinari lo operano e gli salvano la vita - FrancescaFra72 : @Alberto21011956 @GaetanoRizzo18 Quindi è stato il cane ad aprire la porta al postino, a guardare cosa c’era nella… -