Advertising

TV7Benevento : Calcio: Soncin, 'ai ragazzi ho chiesto una prova d'orgoglio, premiato il nostro coraggio' - - sportli26181512 : Mihajlovic: 'Applausi Venezia belli e inaspettati. Rigore? Arbitro ha coscienza sporca': L'allenatore rossoblù ha c… - sportli26181512 : Venezia-Bologna, le pagelle: Henry e Johnsen spietati, 7. Svamberg spento, 5: Venezia-Bologna, le pagelle: Henry e… - sportli26181512 : Venezia, Soncin soddisfatto: 'Oggi avevo chiesto un segnale' - Fantacalcio : Venezia-Bologna, Soncin: 'Grazie ragazzi, spirito giusto. Salvezza? Ci proviamo' -

Il finale intanto è apertissimo perché gli ospiti vogliono allungare la striscia positiva e la squadra disa che il pari non basta per le ultime speranze salvezza. Fioccano le occasioni da una ...74' -di rigore per il Venezia per un tocco di Medel sul piede sinistro di Aramu. Le ... Allenatore: Andrea. Bologna (3 - 5 - 2) : Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate (34' Orsolini); De ...Venezia, 8 mag. - (Adnkronos) - "Ai ragazzi avevo chiesto una prova d'orgoglio per cercare di riavvicinare i nostri tifosi: da tanto, troppo tempo stanno vivendo una situazione difficile. Era doveroso ..."C'è da sottolineare la prova dei ragazzi. La mia prima vittoria in Serie A passa in secondo piano. Non so quanto aumenterà le nostre speranza di salvezza, però questa doveva essere una partita di ...