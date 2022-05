Bono e The Edge in Ucraina suonano a sorpresa nella metropolitana di Kiev (Di domenica 8 maggio 2022) Bono Vox e The Edge sono arrivati a Kiev e hanno cantato nella stazione della metropolitana Khreschatyk. L'arrivo del frontman degli U2 in Ucraina è stato completamente inaspettato. Insieme all'esercito è sceso in metropolitana e ha cantato 'Stand by Ukraine' e altri successi della band in un mini concerto. La rock star irlandese Bono ha elogiato la lotta dell'Ucraina per la "libertà" e ha anche pronunciato la sua preghiera "per la pace". L'icona rock ha cantato i classici 'Sunday Bloody Sunday', 'Desire" e 'With or without you'. "Le persone in Ucraina non stanno solo combattendo solo per la loro libertà ma per tutti noi che amiamo la libertà", ha detto il cantante. In precedenza, ... Leggi su lastampa (Di domenica 8 maggio 2022)Vox e Thesono arrivati ae hanno cantatostazione dellaKhreschatyk. L'arrivo del frontman degli U2 inè stato completamente inaspettato. Insieme all'esercito è sceso ine ha cantato 'Stand by Ukraine' e altri successi della band in un mini concerto. La rock star irlandeseha elogiato la lotta dell'per la "libertà" e ha anche pronunciato la sua preghiera "per la pace". L'icona rock ha cantato i classici 'Sunday Bloody Sunday', 'Desire" e 'With or without you'. "Le persone innon stanno solo combattendo solo per la loro libertà ma per tutti noi che amiamo la libertà", ha detto il cantante. In precedenza, ...

