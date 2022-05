Bombe su una scuola nel Lugansk: 2 vittime, feriti e 60 dispersi. Si temono decine di morti (video) (Di domenica 8 maggio 2022) Mentre nel ventre della Azovstal, in agonia, si è conclusa la prima fase, riuscita, all’evacuazione di tutti i civili presenti nell’acciaieria, altri 60 cittadini ucraini risultano dispersi dopo l’attacco aereo avvenuto ieri pomeriggio nella regione di Lugansk. Un bilancio – che annovera con certezza già due morti. Oltre alle decine di persone che mancano all’appello – purtroppo solo provvisorio. Epilogo drammatico del bombardamento di cui Kiev accusa Mosca. E che ha colpito una scuola nel villaggio ucraino di Bilohorivka, dove avevano trovato rifugio 90 persone. E dove, nella serata, almeno una trentina era stata tratta in salvo. Raid russo su una scuola nel Lugansk: 2 morti e decine di dispersi È stato il ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 8 maggio 2022) Mentre nel ventre della Azovstal, in agonia, si è conclusa la prima fase, riuscita, all’evacuazione di tutti i civili presenti nell’acciaieria, altri 60 cittadini ucraini risultanodopo l’attacco aereo avvenuto ieri pomeriggio nella regione di. Un bilancio – che annovera con certezza già due. Oltre alledi persone che mancano all’appello – purtroppo solo provvisorio. Epilogo drammatico del bombardamento di cui Kiev accusa Mosca. E che ha colpito unanel villaggio ucraino di Bilohorivka, dove avevano trovato rifugio 90 persone. E dove, nella serata, almeno una trentina era stata tratta in salvo. Raid russo su unanel: 2diÈ stato il ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Il governatore di Lugansk: bombe russe su una scuola che dava rifugio a 90 persone #ucraina #russiaukrainewar… - rubio_chef : Imagine un mondo senza doppi standard, imagine una pace ricercata senza inviare bombe, imagine la fine de sta schif… - luigidimaio : Altre bombe russe esplodono in #Ucraina, oggi su Kiev durante la visita del segretario generale dell’Onu… - Anthony66133202 : RT @baiapersa: Domenica 8 maggio ricorre il 1° anniversario delle esplosioni di bombe nella scuola femminile di Kabul. Almeno 100 ragazze… - infoitinterno : Guerra in Ucraina, la diretta. Bombe su una scuola, 60 dispersi. Sirene antiaeree in tutte le regioni, agonia -