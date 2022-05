Battibecco tra Spalletti e il vice di Juric: la ragione (Di domenica 8 maggio 2022) La partita tra Torino e Napoli poteva cambiare ben prima del 73?, quando è arrivato il gol vittoria di Fabian Ruiz. Già dopo 20 minuti circa, infatti, la gara si sarebbe potuta sbloccare su calcio di rigore per un contatto dubbio tra Belotti e Koulibaly, ma il direttore di gara Prontera ha fischiato la punizione dal limite. Koulibaly Belotti Come riferito da Tuttosport, proprio in occasione di questa situazione dubbia ci sarebbe stata una lite verbale tra Luciano Spalletti e Matteo Paro, vice allenatore granata. In ogni caso, non c’è stato niente di più di questo, con gli animi che si sono subito raffreddati dopo che Mertens ha calciato alto il pallone del possibile vantaggio azzurro. Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 maggio 2022) La partita tra Torino e Napoli poteva cambiare ben prima del 73?, quando è arrivato il gol vittoria di Fabian Ruiz. Già dopo 20 minuti circa, infatti, la gara si sarebbe potuta sbloccare su calcio di rigore per un contatto dubbio tra Belotti e Koulibaly, ma il direttore di gara Prontera ha fischiato la punizione dal limite. Koulibaly Belotti Come riferito da Tuttosport, proprio in occasione di questa situazione dubbia ci sarebbe stata una lite verbale tra Lucianoe Matteo Paro,allenatore granata. In ogni caso, non c’è stato niente di più di questo, con gli animi che si sono subito raffreddati dopo che Mertens ha calciato alto il pallone del possibile vantaggio azzurro.

Advertising

gossip_t7 : #TheBand: battibecco tra #GiusyFerreri e #Dolcenera: 'Che c****, parli sempre te' - PrincipessaZel1 : #AMICI21 Albe ha cantato e suonato divinamente. Merita il punto! Non merita però il battibecco tra i prof. ?? - Damianodanny1 : RT @Damianodanny1: REGGIO EMILIA, UN 50ENNNE STAVAX SPARARE CON FUCILE A UNA NUTRIA FERMATO DA UN UOMO, CHE PRESENTA COME CARABINIERE - TR… - Damianodanny1 : REGGIO EMILIA, UN 50ENNNE STAVAX SPARARE CON FUCILE A UNA NUTRIA FERMATO DA UN UOMO, CHE PRESENTA COME CARABINIERE… - _marcomontanari : Il vecchio monoscopio di fine trasmissioni era palesemente più interessante del battibecco tra la Meloni e la Boldr… -