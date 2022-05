Altare al 99? | per il Cagliari è un record in Serie A

(Di domenica 8 maggio 2022) . Il difensore regala il pari i extremis con la Salernitana La rete di Giorgioa 98 minuti e 6 secondi è la più tardiva segnata dalinA da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05). Per i rossoblu è un gol fondamentale perché tiene viva la lotta salvezza L'articolo proviene da Calcio News 24.

La corsa salvezza resta ancora aperta. In un finale di partita pazzesco, il colpo di testa dial' permette al Cagliari di rimontare l'iniziale vantaggio su rigore di Verdi: contro la Salernitana all'Arechi termina 1 - ...Al 94' Di Bello revoca col Var un penalty agli ospiti, che al' fanno 1 - 1 conSuccede di tutto a Salerno: prima il vantaggio su rigore dei padroni di casa, poi un rigore annullato ai rossoblù e a due minuti dalla fine il difensore trova l'incornata del pareggio ...SERIE A - Segui in diretta con noi la sfida dell'Arechi valida per la 36esima giornata. Calcio d'inizio alle ore 18.