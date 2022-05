16enne muore dopo aver inalato un deodorante: scatta l'allarme (Di domenica 8 maggio 2022) L'inalazione dei deodoranti spray causa almeno 100 morti ogni anno in tutto il mondo: i medici alzano il livello d'allerta dopo l'ultimo caso Leggi su ilgiornale (Di domenica 8 maggio 2022) L'inalazione dei deodoranti spray causa almeno 100 morti ogni anno in tutto il mondo: i medici alzano il livello d'allerta dopo l'ultimo caso

