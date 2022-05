WWE: Gli ascolti di SmackDown sono in leggera crescita, ma non raggiungono ancora numeri soddisfacenti (Di sabato 7 maggio 2022) La scorsa notte è andato in onda l’ultimo episodio di SmackDown prima di WrestleMania Backlash, prossimo premium live event della WWE. Durante la puntata abbiamo assistito a diversi segmenti, come l’ultimo faccia a faccia tra Bloodline, RK-Bro e Drew McIntyre, la rissa tra Charlotte e Ronda Rousey e al ritorno di Lacey Evans con la sua nuova gimmick. L’episodio si è tenuto a Long Island e, secondo SpoilerTV, avrebbe registrato dei buoni numeri in fatto di ratings televisivi. Leggero miglioramento Secondo il sito, il numero medio degli spettatori di stanotte si è aggirato attorno ai 1.919 milioni: questa è una media che viene fuori tenendo in conto i 2.002 milioni di spettatori che hanno visto la prima ora dello show e i 1.836 che hanno visto la seconda ora. La scorsa settimana, SmackDown aveva registrato una media di ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 7 maggio 2022) La scorsa notte è andato in onda l’ultimo episodio diprima di WrestleMania Backlash, prossimo premium live event della WWE. Durante la puntata abbiamo assistito a diversi segmenti, come l’ultimo faccia a faccia tra Bloodline, RK-Bro e Drew McIntyre, la rissa tra Charlotte e Ronda Rousey e al ritorno di Lacey Evans con la sua nuova gimmick. L’episodio si è tenuto a Long Island e, secondo SpoilerTV, avrebbe registrato dei buoniin fatto di ratings televisivi. Leggero miglioramento Secondo il sito, il numero medio degli spettatori di stanotte si è aggirato attorno ai 1.919 milioni: questa è una media che viene fuori tenendo in conto i 2.002 milioni di spettatori che hanno visto la prima ora dello show e i 1.836 che hanno visto la seconda ora. La scorsa settimana,aveva registrato una media di ...

