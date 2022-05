Via Statuto, lunedì 9 maggio il via al cantiere: più verde e una nuova pista ciclopedonale (Di sabato 7 maggio 2022) Il progetto I marciapiedi impraticabili di via Statuto, intorno alle piscine Italcementi, stanno per sparire. L’anello che circonda l’impianto - inaugurato nel 1966 - cambierà presto fisionomia. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 7 maggio 2022) Il progetto I marciapiedi impraticabili di via, intorno alle piscine Italcementi, stanno per sparire. L’anello che circonda l’impianto - inaugurato nel 1966 - cambierà presto fisionomia.

Advertising

TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Novità in via Statuto - webecodibergamo : Novità in via Statuto - alesstar : @marchioman A 10 minuti a piedi da Regoli a Via dello Statuto, tutto si incastra. - CorradoOrecchia : @GhostRi00817922 Stupy e Venaria anche.. O via Garibaldi e zone limitrofe, piazza statuto.. c'è un mare di bellezze che andrebbero viste. - fac_teol_triven : Riconoscere statuto relazionale dell’individuo e recuperare esperienza dell’umano come via per sanare deriva tecno-… -