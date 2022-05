Ultime Notizie Roma del 07-05-2022 ore 13:10 (Di sabato 7 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio sembrerebbe aprirsi uno spiraglio sugli difficili trattative per la pace l’Ucraina sarebbe disposto ad accettare un accordo di compromesso con la Russia se le forze militari di Mosca si ritirassero sulle posizioni del 23 febbraio fermarlo è stato il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj intervenuti in videoconferenza alla cappa mouse di Londra lasciando intendere che chiede rinuncerebbe alla restituzione della Crimea a messa nel 2014 dopo la mosca l’admiral Macan S punti Ucraina un’altra nave della flotta russa sarebbe stata colpita da missile Ucraina e sarebbe ora in fiamme nel Mar Nero notizia data di battuta per ore senza che arrivasse alcuna conferma indipendentemente anche questo file e Cremlino smentisce i leader supremo dei talibani ordinato con un ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 maggio 2022)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio sembrerebbe aprirsi uno spiraglio sugli difficili trattative per la pace l’Ucraina sarebbe disposto ad accettare un accordo di compromesso con la Russia se le forze militari di Mosca si ritirassero sulle posizioni del 23 febbraio fermarlo è stato il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj intervenuti in videoconferenza alla cappa mouse di Londra lasciando intendere che chiede rinuncerebbe alla restituzione della Crimea a messa nel 2014 dopo la mosca l’admiral Macan S punti Ucraina un’altra nave della flotta russa sarebbe stata colpita da missile Ucraina e sarebbe ora in fiamme nel Mar Nero notizia data di battuta per ore senza che arrivasse alcuna conferma indipendentemente anche questo file e Cremlino smentisce i leader supremo dei talibani ordinato con un ...

